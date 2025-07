Queda de arquibancada deixa 60 feridos em show de Gian e Giovani

Um grave acidente marcou a noite de sábado (19) na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo. Uma arquibancada desabou durante uma apresentação de rodeio da Expo Eldorado, deixando 60 pessoas feridas, segundo informações da Defesa Civil. Dez delas estão em estado grave. Não houve registro de mortes.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O desabamento ocorreu por volta das 22h50, no Complexo Esportivo Mário Covas, e teria sido provocado por superlotação, de acordo com o Corpo de Bombeiros. No momento do acidente, o público aguardava o show da dupla Gian & Giovani, que foi cancelado, assim como toda a programação prevista para este domingo (20).