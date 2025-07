Luan Santana bate recorde com 35 mil pessoas em Jacareí

A noite deste sábado (19) foi marcada por recorde de público e muita emoção na Jacareí Expo Agro, que atraiu cerca de 35 mil pessoas, segundo a organização do evento. O grande destaque da programação foi o tão aguardado show de Luan Santana, que levou a multidão ao delírio com seus maiores sucessos, em uma apresentação envolvente do início ao fim.

O cantor sertanejo embalou o público em coro, transformando a arena em um espetáculo de luz, música e interação. A performance foi o ponto alto de um dia repleto de atividades para todas as idades.