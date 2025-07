Personagem polêmica, 'Giselão' já deu ‘entrevista’ em São José

Conhecida por se envolver em episódios polêmicos no transporte público e em supermercados, a figura apelidada de ‘Giselão’ voltou a chamar atenção em São José dos Campos no último sábado (20). Ela protagonizou mais uma confusão dentro de um ônibus da linha 317, que liga o Centro à região sul da cidade.

Segundo testemunhas, a confusão começou por volta das 10h, quando a mulher tentou embarcar em um ponto do trajeto. O motorista teria hesitado em parar o veículo, alegando já conhecer o histórico da passageira, que costuma causar tumultos em diferentes linhas do transporte coletivo. Apesar da resistência inicial, o embarque foi permitido.