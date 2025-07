Homem preso diz que recebe R$ 150 por dia para traficar em SJC

Na noite de sábado (19), por volta das 22h30, no bairro Alto da Ponte, na zona norte de São José dos Campos, equipes da Força Tática do 1º BPM/I iniciaram uma operação de repreensão ao tráfico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao entrarem na rua José Pereira Filho, alguns indivíduos se evadiram. Um deles foi abordado e durante a busca pessoal foi localizada no bolso traseiro da calça a quantia de R$ 680 em notas diversas. Segundo a PM, o homem confessou que recebia R$ 150 por dia para recolher o dinheiro do tráfico.