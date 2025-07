PM apreende drogas em veículo abandonado na ZN de São José

A Polícia Militar apreendeu uma grande quantidade de entorpecentes na noite deste sábado (19), na zona norte de São José dos Campos. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), durante patrulhamento pela rua José Pereira Filho.

Por volta das 22h30, os policiais perceberam que um grupo de indivíduos correu em direção ao estacionamento da UPA ao avistar as viaturas. Nenhum suspeito foi localizado, mas uma varredura na área levou à descoberta de um carro abandonado. No porta-malas do veículo, os agentes encontraram uma sacola com diversos tipos de drogas.

Ao todo, foram apreendidas: 121 cápsulas de cocaína; 52 porções de maconha; 40 cápsulas de skank; 208 pedras de crack; 5 embalagens com dry (concentrado de THC); além de um papel com anotações contábeis.