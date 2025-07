‘Festa da tornozeleira’: bar comemora ação contra Bolsonaro

O bar chamou o evento de “festa da tornozeleira”. No post de divulgação, simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) revidaram a provocação com críticas a Lula e menções e episódios ocorridos no governo atual.

Houve também quem tenha saído da festa feliz por ter celebrado a ação contra o ex-presidente. “Deveria começar às 19h01”, disse uma moça em alusão ao horário determinado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para o recolhimento domiciliar obrigatório de Bolsonaro. “Foi maravilhosa”, afirmou outra.