Travesti que expunha clientes caloteiros na web é achada morta

Uma travesti identificada pelo nome social Samylla Morais, de 22 anos, foi encontrada morta com marcas de execução na noite de sexta-feira (18), em uma estrada vicinal na BR-060, próxima à Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis.

A vítima, que trabalhava como garota de programa na região da Calixtolândia, já havia se envolvido em polêmicas na internet por expor clientes que não pagavam por seus serviços.