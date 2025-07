Motorista atropela pedestre no Vale e foge sem prestar socorro

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para prestar socorro e, chegando ao local, removeu a vítima para o hospital. Havia muito sangue no local.

A vítima foi transferida para o hospital da Fusam, em Caçapava, onde encontra-se em estado gravíssimo. De acordo com as últimas informações, o homem teria sofrido traumatismo craniano e tido hemorragia no cérebro.

Há câmeras de monitoramento em um mercadinho e uma igreja evangélica próximos do local do acidente, que podem ter registrado o momento do atropelamento e contribuir com as investigações, além da identificação do motorista que conduzia o carro.