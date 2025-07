Morre José Maria Marin, ex-governador e ex-presidente da CBF

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Marin já estava com a saúde bastante fragilizada. No fim de 2023, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) e precisou ser internado. Desde então, seu estado era considerado delicado, e ele vinha recebendo cuidados médicos constantes. Nos últimos anos, vivia de forma reclusa em São Paulo. O velório acontece neste domingo, entre 13h e 16h, na Funeral Home, no bairro da Bela Vista.

Figura central de uma das fases mais controversas da história recente da CBF, Marin presidiu a entidade entre 2012 e 2015. Coube a ele liderar o futebol brasileiro durante a realização da Copa das Confederações de 2013 e da Copa do Mundo de 2014, ambas no Brasil. Foi, portanto, sob sua gestã que a seleção brasileira sofreu a histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha, no Mineirão — um dos maiores traumas esportivos do país.

Condenado por crimes como lavagem de dinheiro, fraude bancária e conspiração, Marin tornou-se o primeiro dirigente brasileiro de alto escalão a ser preso no escândalo da Fifa. Ele foi extraditado aos Estados Unidos, onde cumpriu pena em Nova York. Em 2020, por motivos de saúde e idade avançada, foi autorizado pela Justiça americana a cumprir o restante da sentença em prisão domiciliar no Brasil.