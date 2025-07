Homem tenta matar ex em colisão e acaba morrendo no hospital

O homem de 48 anos que causou um grave acidente na RS-332, em Espumoso (RS), morreu na noite da última quinta-feira (17) no Hospital de Clínicas de Passo Fundo. A colisão, que aconteceu por volta das 8h da manhã na localidade de Linha Durigon, foi registrada como uma tentativa de feminicídio contra a ex-companheira, que também estava no carro.

De acordo com a Polícia Civil, o agressor forçou a mulher a entrar no veículo e, em seguida, conduziu o Ford Fiesta no sentido Soledade–Espumoso. Durante o trajeto, ele realizou uma manobra brusca de forma proposital e colidiu contra um caminhão.