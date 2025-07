Policial civil mata jovem que ameaçava mulher durante velório

Um policial civil de 39 anos matou a tiros um jovem de 20 durante um velório em Timóteo, no Vale do Aço, em Minas Gerais, na tarde de sábado (19). Conforme a Polícia Militar, o agente agiu após presenciar o jovem agredindo e ameaçando uma mulher com uma arma, que posteriormente foi descoberto ser falsa.

Segundo o relato do policial à PM, ele participava do velório de um familiar quando, ao retornar ao local após uma saída rápida, viu um tumulto nas imediações da capela. Nesse momento, ele afirmou ter presenciado o jovem agredindo uma mulher e apontando uma arma de fogo em sua direção.