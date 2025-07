Menina de 11 anos é atropelada e morta por motorista bêbado

Um homem de 44 anos, identificado como Rogério de Santana, foi preso após atropelar e matar uma menina de 11 anos na noite da última quinta-feira (17), em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

O acidente ocorreu na Estrada do Pinheirinho, quando a vítima, que caminhava na calçada ao lado da mãe, foi atingida por uma caminhonete Amarok branca em alta velocidade. A menina chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.