Ilhabela aposta em ‘robô caiçara’ para atrair turistas no inverno

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A cidade de Ilhabela, no Litoral Norte, lançou campanha para fortalecer o turismo local e provar que o arquipélago é destino atrativo durante todo o ano, inclusive no inverno.

Assinada pela agência RP Propaganda, a campanha tem o objetivo de ampliar a percepção dos turistas sobre as possibilidades que Ilhabela oferece para além das praias e da alta temporada. No Brasil, o arquipélago é pioneiro no uso deste tipo de ferramenta, que, em outras partes do mundo, já é usual no trade turístico.

Apesar do apelo tecnológico, a IA adotada para a campanha foi desenvolvida com características caiçaras, conforme explicou Harry Finger, secretário de Turismo de Ilhabela, durante o lançamento da campanha.

“A Mar.IA simboliza o encontro entre a inovação e a identidade local. Ela chega com Inteligência Artificial, mas logo se transforma, ao sentir o clima e a alma de Ilhabela. Isso é o que torna essa campanha tão especial”, disse.