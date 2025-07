Corpo esquartejado de Nicolly, 15 anos, tinha as iniciais 'PCC'

O corpo de Nicolly Fernanda, adolescente de 15 anos que foi morta e esquartejada, foi encontrado com as iniciais da facção do PCC (Primeiro Comando da Capital) nas costas. A polícia acredita em tentativa de disfarce dos verdadeiros suspeitos. O caso aconteceu no Jardim Amanda, em Hortolândia, no interior de São Paulo.

O delegado responsável pelo caso, José Regino, disse ao portal Metrópoles que os escritos simulando uma possível relação com a facção criminosa apontam “para uma tentativa deliberada” de disfarçar a motivação real do assassinato da jovem, que é investigado como crime passional.