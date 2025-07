Blitz flagra motorista com cadáver no banco de carona do carro

Uma situação inusitada ocorreu durante uma blitz da Transalvador (Superintendência de Trânsito de Salvador) na madrugada da última quinta-feira (17).

Ao ser abordado na Operação Respeite a Vida, na orla do bairro de Amaralina, um motorista foi flagrado transportando um morto no banco do carona.