Idoso morre após passar mal durante encontro em motel

Um idoso morreu na tarde de sábado (19) após passar mal durante um encontro em um motel localizado na região nordeste de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o homem estava acompanhado de uma mulher quando sofreu o mal súbito.

Conforme o boletim de ocorrência, cerca de 40 minutos após a entrada do casal em uma das suítes, a acompanhante acionou a recepção pedindo socorro. Funcionários foram até o quarto e encontraram o idoso deitado na cama, com dificuldade para respirar.