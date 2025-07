Umidade do ar entra em nível crítico em regiões de SP, diz Defesa

Entre este domingo (20) e a próxima terça-feira (22), a URA (Umidade Relativa do Ar) atingirá valores críticos em cidades do Vale do Paraíba e em diversas regiões do estado de São Paulo. O alerta é da Defesa Civil Estadual.

Dessa maneira, com exceção das áreas litorâneas, os modelos preveem valores de URA inferiores a 30% em boa parte do estado, entretanto, cidades do noroeste e centro-oeste paulista, poderão registrar valores inferiores a 20%.