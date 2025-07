Massa de ar frio derruba temperatura e traz nevoeiro ao Vale

A Defesa Civil Estadual emitiu boletim informando que, neste domingo (20), uma massa de ar fria e seca deixa o amanhecer com sensação de frio em boa parte do estado.

As faixas leste e sudeste, incluindo o Vale do Paraíba, poderão ter áreas com nevoeiro nas primeiras horas do dia, os quais se dissiparão com o aquecimento do ambiente.