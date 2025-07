São José Basket vence o Ourinhos e vai à semi após 10 anos na LBF

O São José Basket venceu o Ourinhos por 74 a 71 na noite deste sábado (19), no ginásio Monstrinho, em Ourinhos, no terceiro e último jogo dos playoffs das quartas de final da LBF (Liga de Basquete Feminino), edição 2025.

Com esse resultado, o São José está na semifinal do torneio nacional, algo que não acontecia desde 2015. Na série melhor de três das quartas, venceu dois jogos e perdeu um em Ourinhos.

O jogo