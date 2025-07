CEO renuncia após vídeo polêmico em show do Coldplay viralizar

A Astronomer, empresa americana especializada em engenharia de dados, enfrenta uma crise reputacional após a renúncia de seu CEO, Andy Byron, neste sábado (19), motivada pela repercussão de um vídeo gravado durante um show da banda Coldplay, em Boston. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram Byron em momento íntimo com uma colega de trabalho, a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot.

A gravação foi capturada pela famosa “kiss cam” do estádio, durante o espetáculo, e mostra os dois abraçados. Quando percebem que estão sendo filmados, se afastam de maneira abrupta, provocando reações na plateia e até do vocalista Chris Martin, que brincou no palco: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos.”