Homem é preso suspeito de furtar hidrômetro em São José

Uma sequência de furtos de hidrômetros tem gerado preocupação em São José dos Campos, especialmente em bairros da região central. Na mais recente ocorrência, a Polícia Militar prendeu um homem na rua Carlos Chagas, suspeito de envolvimento nesse tipo de crime, que tem afetado a infraestrutura urbana e causado prejuízos a moradores e ao serviço público.

A prisão foi efetuada por uma equipe do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior, durante patrulhamento preventivo. Os policiais abordaram o suspeito após notarem sua atitude suspeita e perceberem que ele apresentava as mesmas características de um indivíduo flagrado por câmeras de segurança cometendo furtos semelhantes nos últimos dias.