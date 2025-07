Agora: madrugada será gelada em São José: 6°C

A madrugada deste domingo (20) promete ser a mais gelada dos últimos dias em São José dos Campos. A cidade deve registrar temperatura mínima de apenas 6°C, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. O frio intenso é consequência da passagem de uma frente fria fraca pelo litoral paulista, que derrubará as temperaturas em todo o Vale do Paraíba neste fim de semana.

Além do frio durante a madrugada, o dia será marcado por muitas nuvens e ventos fracos vindos do quadrante sudeste a nordeste. A temperatura máxima em São José deve atingir 25°C, com umidade variando entre 30% e 100%.

O Inmet emitiu um alerta para o declínio das temperaturas em todas as cidades da região, recomendando atenção especial com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.