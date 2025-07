Polícia caça matador de Vinícius, morto em área do Santuário

Entre as principais provas do crime, que podem fornecer pistas aos investigadores, estão um pé de cabra e uma faca ensanguentados encontrados no local onde estava o corpo de Vinícius.

A Polícia Civil procura pelo matador de Vinícius César da Costa, de 37 anos, cujo corpo foi encontrado enterrado em um terreno do Santuário Nacional de Aparecida, na tarde da última segunda-feira (13). O crime intriga a polícia, que investiga a autoria do assassinato.

De acordo com a investigação, Vinícius tinha marcas de facada pelo corpo, com perfurações nas costas, na barriga e no pescoço. A vítima foi encontrada nua, com as pernas amarradas com uma calça. A suspeita é que Vinícius tenha sido morto, depois arrastado e enterrado na área, distante dois quilômetros da Basílica. Até o momento, não há suspeitos.

Vinícius teria sido morto na madrugada de domingo (13), na região do bairro Perpétuo Socorro. O corpo foi encontrado enterrado em uma área não ocupada do Santuário Nacional, atrás da rua Maria Magdalena Ourives. A Basílica informou que colabora com as investigações (leia abaixo).

Denúncia.

Na última segunda-feira (14), por volta das 11h, policiais civis receberam uma denúncia apontando que um assassinato havia ocorrido no fim de semana e que o corpo da vítima estaria enterrado em um morro, nos fundos do bairro.