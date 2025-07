Homem de 19 anos é preso após série de roubos na região

Moradores e comerciantes dos bairros Camburi e Camburizinho, na Costa Sul de São Sebastião, passaram por momentos de pânico diante de uma sequência de crimes envolvendo invasões, roubos e agressões físicas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com testemunhas, um jovem de 19 anos teria invadido diversos comércios e residências, deixando um rastro de violência e insegurança. Pelo menos uma vítima foi agredida fisicamente, sofrendo ferimentos na cabeça, no rosto e nas pernas.