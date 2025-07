‘Sereia do S3xo’ é absolvida da acusação de levar caf3tão à morte

A jovem acusada de atrair um cafetão para a morte foi absolvida pelo júri popular, em Samambaia (DF), no último dia 15 de maio. Ana Clara Silva dos Santos, 22 anos, conhecida como “Sereia do Sexo”, foi presa em abril do ano passado, sob acusação de armar uma emboscada que resultou na morte de Glaudêncio Santos, 41 anos. Ele seria responsável por gerenciar programas na região.

Ana Clara trabalhava como prostituta. O júri entendeu que ela não teve participação direta no assassinato do cafetão. No entanto, o namorado da jovem à época, Antônio Pereira, 65 anos, foi condenado a 40 anos pelo homicídio e pela ocultação do cadáver de Glaudêncio.