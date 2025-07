Saiba o que é 'BBB' do chefe do Busca Busca São José dos Campos

BBB do chefe do Busca Busca São José dos Campos está em ação. O empresário Alex Ye promete deixar os ladrões famosos e oferece recompensa para quem denunciá-los. O empresário tem mais de 12 milhões de seguidores no Instagram e outros quase 5 milhões no Tik Tok.

Alex Ye compartilhou nas redes sociais ladrões furtando relógios em uma das lojas do Busca Busca. Dois criminosos foram flagrados furtando relógios. Ele disse que vai postar todos os vídeos de quem furtar nas lojas, deixando os bandidos famosos.