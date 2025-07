‘Coragem, honra e dedicação’: GCM Leandro Caveira morre no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As últimas homenagens são prestadas na Sala Paris do Campo das Oliveiras, na avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida ocorrerá neste domingo (20), das 9h às 11h, com cremação no próprio Campo das Oliveiras.

“É com imenso pesar que a Guarda Civil Municipal de Jacareí comunica o falecimento do GCM Leandro, profissional exemplar, amigo leal e irmão de farda”, diz postagem da GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí.

“Apaixonado por motocicletas, GCM Leandro sempre foi um servidor dedicado, operacional e presente nas missões do dia a dia. Sua alegria, companheirismo e disposição em ajudar o próximo deixarão uma marca eterna em todos que conviveram com ele”, afirmou a GCM.