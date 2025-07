Furtos de hidrômetros continuam na região central de SJC

Os furtos de hidrômetros voltaram a causar prejuízos e revolta entre comerciantes e moradores da área central de São José dos Campos. Na madrugada deste sábado (19), uma nova onda de crimes atingiu diversos pontos da cidade, incluindo um salão de beleza recém-inaugurado na rua Santa Clara, na Vila Adyana. O estabelecimento, que registrava seu dia de maior movimento, teve o equipamento furtado. Há cerca de um mês, o mesmo local já havia sido alvo de criminosos, que levaram um notebook e um tablet.

Outro ponto atingido foi a sede do partido PSD, também na Vila Adyana. Na mesma madrugada, uma loja de cosméticos na avenida José Longo e uma clínica localizada na rua José Matar, no bairro São Dimas, também tiveram seus hidrômetros levados. Neste último caso, os criminosos chegaram a quebrar a grade de proteção para cometer o furto. Ao todo, quatro ocorrências semelhantes foram registradas nas primeiras horas do dia, segundo apuração do portal Life Informa.