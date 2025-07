’Descanse em paz': o adeus ao GCM morto no Vale

Em nota publicada nas redes sociais, a corporação lamentou profundamente a perda. "É com imenso pesar que a Guarda Civil Municipal de Jacareí comunica o falecimento do GCM Leandro, profissional exemplar, amigo leal e irmão de farda.”

A Guarda destacou ainda sua paixão por motocicletas e o comprometimento com a função pública. “GCM Leandro sempre foi um servidor dedicado, operacional e presente nas missões do dia a dia. Sua alegria, companheirismo e disposição em ajudar o próximo deixarão uma marca eterna em todos que conviveram com ele”, diz a publicação.

As últimas homenagens estão sendo prestadas na Sala Paris do Campo das Oliveiras, na Avenida Siqueira Campos, 263, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida ocorrerá neste domingo (20), das 9h às 11h, com cremação no próprio Campo das Oliveiras.

A notícia da morte de Leandro comoveu amigos e colegas, que prestaram homenagens nas redes sociais.

“Descanse em paz, meu irmão. Forte abraço”, escreveu Lucas Oliveira.