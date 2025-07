S. José terá aulas gratuitas de patinetes elétricos neste domingo

O aplicativo também conta com nova modalidade de pagamento: o "pacote de minutos". Assim, o usuário pode comprar um período de minutos para uso ao invés do uso de saldo ou conta vinculada por cartão durante o itinerário, em que a tarifa por minutagem é dinâmica – a depender do horário ou dia do passeio. A economia pode chegar entre 5% a 20% do valor da viagem entre as modalidades.