Pitbull é capturado na Praia Martim de Sá, em Caraguatatuba

O Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionado às 10h10 deste sábado (19) para atender a uma ocorrência de captura de animal na Praia Martim de Sá. O cachorro, da raça Pitbull, foi encontrado no canto esquerdo da praia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os bombeiros agiram rapidamente e conseguiram capturar o animal sem que ninguém ficasse ferido.