Adolescente faz gesto nazista e usa bigode de Hitler em escola

A Justiça de São Paulo determinou a internação provisória de um adolescente de 13 anos acusado de apologia ao nazismo, injúria racial e ofensas dentro do ambiente escolar. Os episódios aconteceram em fevereiro, em uma escola da zona sul da capital paulista.

Segundo informações do processo, o jovem compareceu a uma aula com penteado e bigode postiço semelhantes ao de Adolf Hitler, ditador responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus. Ele também ergueu o braço em saudação nazista. O menino ainda teria chamado uma colega de classe de “macaca”.