Cantor sertanejo morre após cair de carroceria de caminhonete

O cantor sertanejo Felipe Alves, que fazia dupla com Raphael Sousa, morreu aos 24 anos na última segunda-feira (14). Ele estava internado em estado grave após cair da carroceria de uma caminhonete. A informação foi divulgada nas redes sociais da dupla.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

“Hoje o dia não amanheceu como esperávamos… Era pra ser mais um capítulo de um projeto lindo, cheio de sonhos, coragem e música. Um projeto da dupla Felipe & Raphael, que nasceu do coração e da amizade verdadeira, regado com talento, fé e muita vontade de vencer”, diz um trecho do texto.