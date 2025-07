Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente na estrada

Cinco pessoas da mesma família morreram em um grave acidente ocorrido na madrugada de sexta-feira (18), na PR-158, entre Pato Branco e Vitorino, no sudoeste do Paraná (PR). As vítimas estavam em um carro com placas de Blumenau, que colidiu frontalmente com um caminhão carregado de milho.

Entre as vítimas, estavam duas crianças: Antony Gabriel Gonçalves, de 5 anos, e Lorenzo Gonçalves Claudino, de 6 anos, que frequentavam o Centro de Educação Infantil Marlise Strittorst Theis, no bairro Fortaleza.