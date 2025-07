VÍDEO: Eduardo diz que EUA não reconhecerão eleição sem Bolsonaro

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou em entrevista à CNN Brasil, na quarta-feira (19), que os Estados Unidos não reconhecerão a próxima eleição presidencial no Brasil caso a Justiça impeça a participação da oposição no pleito de 2026. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está inelegível até 2030 por decisões do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Eu consigo prever, espero que eu esteja errado, mas eu consigo prever perfeitamente os Estados Unidos não reconhecendo uma eleição brasileira. E aí colocaria o Brasil sim, o país inteiro, passível de sanções internacionais. Finalizo, os Estados Unidos, por vezes quando ele aplica essas sanções, ele é, no momento seguinte, acompanhado por União Europeia, por Canadá e outros países pelo mundo. Espero que isso não ocorra”, disse.