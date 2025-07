VÍDEO: Homem é morto após beijar a mão de mulher e irritar marido

Uma discussão motivada por ciúmes terminou em tragédia em um bar de Louveira, no interior de São Paulo.

Cristiano, morador conhecido e querido na região, foi ao local encontrar amigos após o trabalho e, ao cumprimentar uma mulher com um beijo na mão, irritou o marido dela, Valdiomar.

