Adeus, Leandro: morre guarda municipal de Jacareí; GCM lamenta

Morreu nesta semana o agente Leandro, membro da GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí. A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança da cidade. A causa d a morte não foi divulgada nem os dados pessoais do agente.

Segundo a Secretaria de Segurança de Jacareí, o guarda municipal estava afastado das atividades para tratamento de saúde.