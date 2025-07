Incêndio atinge pousada em Ubatuba e mobiliza Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado para atender ocorrência de incêndio na Pousada Preamar, localizada no bairro das Toninhas, na madrugada deste sábado (19), às 4h20.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao chegar ao local, a guarnição deparou-se com chamas intensas em um depósito de materiais da pousada. As equipes de combate a incêndio iniciaram imediatamente as operações de extinção.