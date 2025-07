Após onda de furtos em SJC, homem é preso furtando hidrômetro

Um homem foi preso pela Polícia Militar em São José dos Campos após uma onda de furto de hidrômetros na região central da cidade. A prisão ocorreu na manhã deste sábado (19). O suspeito foi preso no Jardim Esplanada, por policiais militares do 1º BPM/I.

O crime aconteceu na rua Carlos Chagas, por volta das 11h. A equipe realizava patrulhamento preventivo no local quando visualizou um homem em atitude suspeita e com características idênticas do autor de furtos a hidrômetros na região, registrado através de imagens de câmeras de monitoramento.