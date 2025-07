VALE: Motociclista cai na pista e morre na Rodovia dos Tropeiros

Um motociclista de 26 anos morreu após perder o controle da moto na Rodovia dos Tropeiros (SP-68), em São José do Barreiro, na madrugada deste sábado (19). Uma mulher que estava na garupa ficou ferida e foi socorrida.

O acidente aconteceu por volta das 5h, na altura do km 277 da rodovia, na pista sentido Areias.