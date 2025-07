Gabriel Moscardo, de Taubaté, é emprestado ao Sporting de Braga

Moscardo disse que já conversou com toda a equipe técnica do novo clube: “Foi uma conversa muito boa, foram muito receptivos. Sei que são um grupo que gosta muito de trabalhar, estão com vontade de ganhar e é isso que eu procuro”.

Aos 19 anos, Gabriel Moscardo foi formado no Corinthians, de onde saiu no ano passado por aproximadamente 20 milhões de euros. Ele também fez parte do elenco do Paris Saint-Germain que disputou a primeira edição do Mundial de Clubes criado pela Fifa.