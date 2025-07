'Interferência inaceitável', diz Lula sobre sanções a ministros

“A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações”, afirmou.

“Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito”, completou Lula.

Os EUA revogaram o visto de Alexandre de Moraes, "seus aliados da corte" e familiares do ministro. As sanções incluem todos os ministros do STF, menos André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também foi atingido pela medida. A lista com o nome dos atingidos pela sanção não foi divulgada pelo governo norte-americano.