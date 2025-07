Acidente entre carros e caminhões na Dutra deixa ferido no Vale

Uma pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo dois carros e dois caminhões na manhã deste sábado (19), na rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. O engavetamento causou um congestionamento de 10 quilômetros na estrada.

De acordo com a concessionária CCR RioSP, o acidente aconteceu por volta das 8h20, na altura do km 116 da pista sentido Rio de Janeiro.