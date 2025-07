Incêndios de grandes proporções atingem áreas de mata em Taubaté

A Defesa Civil de Taubaté atuou em três grandes ocorrências de incêndio em área de mata na sexta-feira (18), todas concentradas na região leste da cidade. As equipes trabalharam ao longo da tarde e da noite no combate às chamas, que atingiram aproximadamente 57 mil metros quadrados.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 14h30 às margens da rodovia Oswaldo Cruz. Apesar de o foco ter atingido uma área de cerca de 2.000 m², o incêndio gerou bastante fumaça e comprometeu a visibilidade na rodovia, oferecendo risco de acidentes. A ação contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e do DER (Departamento de Estradas de Rodagem).