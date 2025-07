PM prende homem por tráfico de drogas na zona norte de São José

Na noite de sexta-feira (18), por volta de 20h30, equipes da Força Tática do 1° BPM/I realizaram uma operação de combate ao tráfico de drogas na rua José Pereira Filho, no bairro Alto da Ponte, na região norte de São José dos Campos.

Por meio de cerco e incursão rápida, os policiais conseguiram abordar e prender em flagrante um homem na prática do tráfico de drogas.