Influenciadora engravida do enteado após gravar vídeo adulto

A DJ e influenciadora Rafaela Pedrotti, de 26 anos, viralizou nas redes sociais ao revelar que engravidou do filho de seu ex-marido, o enteado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ao portal Metrópoles, Rafaela conta que o relacionamento começou quando os três moravam na mesma casa. Após a separação do pai do jovem, ela e o enteado passaram a gravar conteúdo αdulto juntos.