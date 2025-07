Massa de ar seco aquece o dia no Vale; noite será mais fria

Esse cenário manterá as temperaturas elevadas ao longo do dia e proporcionará uma sensação térmica levemente abafada no interior de São Paulo, em razão da atuação de uma massa de ar seco sobre o Sudeste do Brasil.

A Defesa Civil Estadual informou que o sábado será de tempo firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens em grande parte do estado de São Paulo.

Durante a manhã, o tempo segue estável em todo o território paulista, devido à presença do ar seco. À tarde, os índices de umidade relativa do ar tendem a cair, ficando abaixo dos 40% em praticamente todo o estado, com exceção da faixa leste. Por isso, é fundamental redobrar os cuidados com a hidratação.

À noite, as temperaturas diminuem em função da perda radiativa típica do período. Os ventos permanecem em intensidade moderada, mas há possibilidade de rajadas um pouco mais fortes entre o fim da tarde e o início da noite. Em Campos do Jordão, a mínima prevista é de 8?°C, com máxima de 18?°C.