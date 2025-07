Caso Nicolly: namorado é suspeito de esquartejar adolescente

Na sexta-feira (18), um cão farejador da Guarda Municipal de Hortolândia conseguiu localizar o corpo de Nicolly. A adolescente foi encontrada esquartejada, sem um braço e uma perna, com aberturas no abdômen e marcas de agressão no rosto.

Além disso, seu corpo estava enrolado em uma lona e dois lençóis, que foram reconhecidos pelo pai do namorado de Nicolly como pertencendo à família.

O corpo esquartejado de Nicolly foi encontrado há 500 metros da casa do namorado, um adolescente de 17 anos. A polícia entrou em contato com o rapaz antes de o corpo ser encontrado, que afirmou que havia terminado com a menina havia uma semana e que não sabia de seu paradeiro. Além do rapaz, a ex-namorada dele também é suspeita no crime.