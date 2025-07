São José Futsal perde em casa para o Foz na LNF

Neste sábado, o São José teve dificuldade no primeiro tempo e o Foz Cataratas abriu o placar aos 7min, com goknde Giovane.

Ainda no primeiro tempo, os visitantes ampliaram aos 18min com Pajé: 2 a 0.

No segundo tempo, o São José tentou reagir, mas não teve força suficiente. Antes do fim, ainda levou o terceiro gol com Vitinho e perdeu o segundo jogo seguido no torneio nacional.