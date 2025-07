Mulher que estava sumida é morta a marteladas pelo companheiro

Uma mulher de 52 anos foi morta a marteladas em Nova Serrana, na região Centro-Oeste de Minas Gerais. O suspeito do crime é o companheiro dela, de 49 anos, que foi preso. O corpo da vítima foi encontrado na sexta-feira (18).

De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, a mulher havia sido registrada como desaparecida na noite de quarta-feira (16), após a filha relatar que a mãe não era vista desde o dia anterior.